Secoloditalia.it - Germania, intesa storica tra Cdu e i “cattivi” dell’Afd: più controlli e porte chiuse ai migranti

Leggi su Secoloditalia.it

Inè caduto un tabù. Dopo anni di isolamento politico imposto all’Afd, il partito sovranista di destra è stato determinante nell’approvazione di una mozione dei cristiano-democratici al Bundestag, scatenando una tempesta politica e mediatica. La sinistra, come da copione, alza il solito grido d’allarme: “neonazisti”, “pericolo per la democrazia”, “scivolamento nell’oscurità”. Eppure, a guardare i numeri, la vera paura sembra essere un’altra: il crescente consenso popolare per chi offre risposte concrete alla crisi migratoria e al malcontento sociale.L’amara vittoria di MerzFriedrich Merz, guida della Cdu, vince eppure si trova costretto a giustificarsi. Per la prima volta nella storia tedesca, la Cdu vede passare una propria mozione con i voti di Alternative für Deutschland, mettendo fine al cordone sanitario che per anni ha tenuto il partito di Alice Weidel e Tino Chrupalla — entrambi leader — ai margini della Bundespolitik.