Ilnapolista.it - Comuzzo e Buongiorno, una coppia candidata a conquistare il futuro (Corsport)

, la conferma che Manna ha l’occhio allenato per la Next GenIl Napoli oggi può acquistare il 19enne– difensore centrale della Fiorentina – per la notevole cifra di 30 milioni.Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Se Manna chiuderà l’operazione, il Napoli si assicurerebbe non soltanto il giovane difensore più interessante della prima parte della stagione di Serie A, un (quasi) ventenne con mezzi fisici importanti, l’intensità e la fame che pretende Conte e margini inesplorati di miglioramento, ma anche unailinsieme con, 25 anni. Fermo restando il totem Rrahmani, 31 anni a febbraio, e il rigenerato Juan Jesus, 33 anni, il parco dei centrali sarebbe davvero di enorme livello. E Rafa Marin potrebbe così andare in prestito al Villarreal: è in attesa.