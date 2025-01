Oasport.it - Combinata nordica: Thomas Rettenegger al comando nel PCR di Seefeld

Andato in scena nel primo pomeriggio il Provisional Competition Round per la Coppa del Mondo dimaschile in quel di, sul trampolino Toni-Seelos-Schanze HS109.Gioiscono, per ora, i padroni di casa che vedono due uomini al: primo è, autore del salto più lungo di giornata: 106 metri, che gli sono valsi 140,7 punti, alle sue spalle Franz-Josef Rehrl, che con un salto di 101,5 metri ha totalizzato 130,9 punti.Terzo il leader di Coppa del Mondo Jarl Magnus Riiber, capace di raggiungere 100,5 metri e ottenere 126,7 punti (comunque 56” di ritardo), alla pari dell’altro austriaco Franz-Josef Rehrl.In casa Italia il migliore è Raffaele Buzzi, trentunesimo, a 2? di ritardo. 37mo Aaron Kostner, 43mo Alessandro Pittin.