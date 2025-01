Ilfattoquotidiano.it - Caso Visibilia, l’inchiesta su Santanchè per truffa resta a Milano: la decisione della Cassazione

il procedimento sulche vede accusata la ministra del Turismo Daniela, insieme ad altri, con l’ipotesi diaggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid. Lo ha stabilito la Corte di– come riportano i quotidiani CorriereSera e La Stampa – investitaquestione, sollevata dalla difesa dell’esponente di FdI, dalla giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diTiziana Gueli.L’udienza preliminare riprenderà quindi, come da calendario, il 26 marzo. Se il procedimento fosse stato trasferito a Roma, i tempi si sarebbe inevitabilmente allungati. Così invece la ministra rischia di ritrovarsi coinvolta in un secondo processo riguardante le sue società nel giro di qualche mese. La pronuncia dei giudici, insomma, rischia di avere un riverbero politico legato alle pressanti richieste di dimissioni che ha finora respinto.