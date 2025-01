Ilfattoquotidiano.it - Al via i lavori della Commissione speciale sulla crisi degli alloggi: si va verso un Piano casa Ue

Una importante iniziativa viene dal Parlamento europeo sul tema dell’accesso all’o. In passato abbiamo già evidenziato la novitàpresenza nellaeuropea di un Commissario all’energia e alle politiche abitative, con annessa la proposta conseguente di istituire una linea di finanziamento europeo, per unche sostenga adeguate politiche abitative in tutti i Paesi membri.Il Parlamento europeo, quindi, ha istituito (decisione 2024/3000 RSO) una “nell’Ue”, che nei prossimi giorni inizierà i. Questo per un ragionamento molto semplice: se si vala definizione di uneuropeo è necessario conoscere la condizione abitativa nei Paesi aderenti. Quindi una iniziativa opportuna.La decisione del Parlamento europeo nasce tenuto conto, tra le altre: a) del trattato sull’Unione europea (Teu), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), in particolare gli articoli 9, 14, 148, 153, 160 e 168 sui servizi d’interesse generale; b)Carta dei diritti fondamentali dell’Ue; c) del Pilastro europeo dei diritti sociali; d)risoluzione del 21 gennaio 2021 sull’accesso a uno dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti.