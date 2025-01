Biccy.it - Sfogo di Chiara sui tradimenti di Fedez: “Schifo! Amante dal 2017”

A 48 ore dalle dizioni scioccanti di Fabrizio Corona sue la donna che ha amato per anni,Ferragni ha deciso di rompere il silenzio con un lungo. La Ferragni ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti, nella quale ha ribadito che la coppia era “aperta” solo da parte di Federico e che lei ha amato solo lui, incondizionatamente. Stando a quello che si legge nellodiavrebbe avuto questadal! LodiFerragni su Instagram dopo che Fabrizio Corona ha parlato pubblicamente della relazione dicon un’altra ragazza. pic.twitter.com/BLA0QJ0NZ4— Trash Italiano (@trashitaliano) January 29, 2025Lodella Ferragni.“Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, e dall’altra quella privata, su cui, ora, non riesco più a restare in silenzio.