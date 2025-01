Ilrestodelcarlino.it - Progetto tecnologico all’Ite Serra. Si fa lezione con la realtà virtuale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’utilizzo dellacome strumento per l’apprendimento degli studenti è in atto nelle seconde classi dell’istituto tecnico economico, presieduto da Paolo Valli. "È stato avviato un corso con l’esperto Roman Mathias della Fondazione W Group – spiegano i docenti di Informatica coordinatori delMariapina Vantaggiato e Antonio Magnani – incentrato sulla progettazione e lo sviluppo di applicazioni immersive e su tecnologie all’avanguardia propedeutiche al futuro utilizzo nel mondo del lavoro". Ma in che cosa consiste concretamente il percorso? "Sostanzialmente i nostri studenti - spiegano i docenti – stanno esplorando mondi virtuali e scoprendo come questo percorso può trasformare il modo in cui studiano e lavorano. I vantaggi sono tangibili e riguardano l’apprendimento attivo e coinvolgente, perché la intelligenzarende l’apprendimento un’esperienza immersiva, stimolando la curiosità e la voglia di esplorare".