Ilrestodelcarlino.it - Posto fisso? No, grazie. La fuga degli infermieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

? No,. Alla fine dello scorso dicembre, il direttore generale dell’Ast di Macerata ha disl’assunzione, a tempo indeterminato, di 18, necessari per rimpiazzare il turn over e per proseguire nella graduale riduzione del precariato. Ma, almeno per ora, dovrà accontentarsi di assumerne solo otto, visto che gli altri o non hanno risalla proposta oppure l’hanno esplicitamente rifiutata. Sulla scorta della rilevazione dei vuoti che si creano con i pensionamenti, l’Ast ha ben pensato di poter trovare gliattingendo alla graduatoria del concorso pubblico in forma aggregataenti del Servizio sanitario regionale approvata nel marzo 2024 e ancora in corso di validità. Così ha interpellato con specifica comunicazione quelli presenti nella lista, secondo l’ordine di merito: diversi, però, sono rimasti completamente indifferenti, altri hanno detto che non erano proprio interessati, nonostante si trattasse di un’assunzione in ruolo, il famigerato