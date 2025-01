Liberoquotidiano.it - "Norme Covid inique, sì al risarcimento": ecco quanto spetta a testa, la cifra

La libertà non ha prezzo, si sa. Eppure il giudice di pace di Alessandria, Paolo Olezza, l'ha valutata in soli dieci euro, come un mazzo (piccolo) di fiori, una pizza margherita o il biglietto per il cinema. Dando ragione a una ventina di persone che aveva fatto causa alla presidenza del Consiglio conndo la legittimità delleanti-, il giudice ha stabilito la modestacomeper i danni «morali e relazionali» subiti nel periodo della pandemia, quando per salvaguardare la salute di tutti vennero presi provvedimenti emergenziali che hanno limitato la libertà di movimento. Una beffa? Il sospetto viene. Dieci euro di, di fatto, svuotano di peso reale il riconoscimento giuridico ottenuto dai ricorrenti. Il giudice infatti ha dato loro ragione nel sostenere che le normative emergenziali hanno comportato un danno, ma lo ha fatto attribuendo un valore talmente basso da apparire quasi sarcastico.