Superguidatv.it - Nightbitch, la recensione dell’horror sulla maternità

Un’artista ha messo in pausa la sua carriera artistica per dedicarsi ventiquattr’ore su ventiquattro al ruolo di madre, arrivando a sacrificare non soltanto la sua passione ma anche la sua saluta fisica e mentale. Arrivata sempre più a trascurarsi, ingrassata e sull’orlo di un esaurimento nervoso, non si sente adeguatamente supportata dal marito – spesso assente per impegni di lavoro – e comincia a soffrire di quella che sembra una tipica crisi di mezz’età.Ma inciò che sta attraversando la protagonista è in realtà qualcosa di molto diverso, in una sorta di trasformazione che libera i suoi istinti primordiali e la porta a pensare di essere capace di trasformarsi in un cane. I suoi comportamenti sempre più strani e degli antiestetici bubboni spuntati sul suo corpo la spingono a ricercare una nuova libertà e a ritrovare finalmente quella se stessa perduta da tempo.