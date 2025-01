Dayitalianews.com - Inferno sull’A4, scontro mortale tra due auto e un camion: un morto e un ferito

nella mattina di oggi 29 gennaio, dove si è verificato un incidentepoco prima delle 12:00 tra San Stino di Livenza e Cessalto, in direzione Venezia. Come ha ristrade Alto Adriatico, nell’indicente sono rimaste coinvolte duee un mezzo pesante che trasportava materiale plastico.La ricostruzione dell’incidenteSecondo la ricostruzione si era creata una lunga colonna di mezzi pesanti fermi sulla corsia di marcia e un’ha urtato l’ultimoin fila, finendo lateralmente contro un’altra vettura che stava sopraggiungendo nello stesso senso di marcia in fase di sorpasso. La persona che ha provocato l’incidente è morta, mentre l’altra è rimasta ferita. Attualmente stanno lavorando ancora i soccorritori dell’1-1-8, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale distrade Alto Adriatico.