Ilgiorno.it - I maranza in Consiglio: "Troppe zone d’ombra. Bisogna fare qualcosa"

Le scorribande deiimperversano per la città, e il centrodestra incomunale alza la voce per richiamare gli occhi sul tema sicurezza. "È balzata agli onori della cronaca, la denuncia di un ragazzo che ha raccontato la storia avvenuta qua sotto, in piazza Trento e Trieste - esordisce la consigliera del Gruppo Misto Martina Sassoli -, quando lui insieme a cinque amici sono stati accerchiati da una banda all’incirca di 30 soggetti che gli hanno minacciati e insultati". "Io mi rifiuto di chiamarli ““ - polemizza -, perché è come se ci fosse in atto un’operazione simpatia nei loro confronti, con questo gergo che ammicca a una terminologia degli anni ’90. Credo si debba parlare di micro criminalità o addirittura di criminalità". La situazione si sta facendo sempre più seria.