Ilgiorno.it - Frode carosello da 58 milioni, in manette il 73enne ideatore della maxi evasione

Monza, 29 gennaio 2025 -ai danni dello Stato da 58di euro: inun, originario del palermitano e residente a Monza, condannato dai giudici di Bergamo a 5 anni e 9 mesi di reclusione e apparentemente in fuga in Sud America. Operazioni commerciali inesistenti Come legale rappresentante di una società fittizia, con sede legale a Roma, ha evaso imposte sui redditi e sull’Iva, emettendo a favore di un’altra società con sede legale nella provincia di Bergamo fatture relative ad operazioni commerciali inesistenti. Circostanza che ha sollecitato gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate di Bergamo e dell’Agenzia delle Dogane di Milano, che hanno riscontrato un articolato sistema diIva a livello comunitario, che coinvolge altre società con sede in altri paesi europei.