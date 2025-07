Iraq incendio in un centro commerciale | 50 tra morti e feriti | Era stato aperto solo cinque giorni prima

Il governatore della provincia di Wasit ha dichiarato tre giorni di lutto. Le autorit√† intraprenderanno azioni legali contro il proprietario dell'edificio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Iraq, incendio in un centro commerciale: 50 tra morti e feriti | Era stato aperto solo cinque giorni prima

#Iraq Incendio devasta un centro commerciale, 5 giorni dopo l'apertura: circa 50 tra morti e feriti. √ą accaduto nell'Hyper Mall di Kut, circa 160 km a sud-est di Baghdad. Da accertare le cause del rogo

