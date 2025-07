Atletica oggi in tv Europei U23 2025 | orari giovedì 17 luglio programma streaming italiani in gara

Tutto pronto al Fana Stadion di Bergen per la giornata inaugurale dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025, che si terranno nella localitĂ norvegese dal 17 al 20 luglio. La folta spedizione azzurra schiera subito 50 atleti nel day-1 della rassegna continentale dedicata alla categoria Promesse, in cui verranno assegnati i primi due titoli della manifestazione. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U23 DALLE 16.00 Stefano Cecere, Nicolò Cornali e Thomas D’Este si cimenteranno sulla distanza dei 10.000 metri, mentre Anna Musci e Vivian Osagie dovranno superare le qualificazioni in mattinata per poi poter prendere parte in serata alla finale di getto del peso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Europei U23 2025: orari giovedì 17 luglio, programma, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: atletica - europei - luglio - orari

Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre di marcia. Palmisano debutta su una nuova distanza - Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per gli Europei a squadre di marcia, che andranno in scena lungo le strade di Podebrady (Cechia) nella giornata di domenica 18 maggio.

Atletica, 89 azzurri convocati per gli Europei U23 di Bergen - Sono 89 gli azzurri selezionati (48 uomini, 41 donne) per i Campionati Europei U23 di atletica di Bergen (Norvegia) in programma dal 17 al 20 luglio.

Diretta Rai Sport Sabato 26 Aprile 2025 - Atletica Diamond League Xiamen, Judo Europei - In vista del weekend, Sabato 26 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

Posted @withregram • @atleticachiari1964libertas Convocazione per gli Europei che si svolgeranno a Bergen dal 17 al 20 luglio. In bocca al lupo Chiara! Vai su Facebook

Europei U23: l’orario degli azzurri a Bergen; Atletica oggi in tv, Europei U23 2025: orari 17 luglio, programma, streaming, italiani in gara; Europei di Atletica U23 Bergen 2025: programma, calendario, orari, chi c'è e dove vedere in diretta tv e streaming.

Europei U23 di atletica 2025: calendario, programma, orari e dove vedere gli italiani e le italiane in gara a Bergen - Dal 17 al 20 luglio appuntamento a Bergen con i Campionati europei di atletica under 23 2025. Da olympics.com

Europei U23. Gli orari dei piemontesi - Seconda città più popolata della Norvegia dopo la capitale Oslo, la fondazione di Bergen, chiamata la città tra le sette mo ... Si legge su fidal.it