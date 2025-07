un giovane trequartista alla corte di bellazzini preso axel lucas 2005 cresciuto nel brest

ParlerĂ anche un po’ francese, la Robur, la prossima stagione. Nell giornata di ieri il club bianconero non solo ha annunciato il rinnovo di Filippo Boccardi, ma anche comunicato l’ingaggio del trequartista, classe 2005, Axel Lucas. "Cresciuto calcisticamente nel settore giovanili del Brest – spiega la società – Lucas ha proseguito il suo percorso in Italia, mettendosi in evidenza in Serie D, dove ha giĂ collezionato 49 presenze tra Matera, Gelbison e Nardò. Nella seconda parte della scorsa stagione, con la maglia del Nardò, ha disputato 20 partite, segnando 2 reti e diventando un elemento chiave nello scacchiere della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

