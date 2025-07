Napoli l’investimento Lorenzo Lucca costerà oltre 50 milioni di euro tra ingaggio e costo del cartellino

Dopo aver perfezionato le trattative per il trasferimento in azzurro di Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang e Sam Beukema, la SSC Napoli ha chiuso un ulteriore acquisto di livello accontentando l’allenatore Antonio Conte che l’ha espressamente richiesto: Lorenzo Lucca. Aurelio De Laurentiis ha infatti perfezionato l’acquisto dell’attaccante dell’Udinese che sarà a disposizione sin da subito per . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Primark, al via nuovo investimento di oltre €40 milioni in Italia per l'apertura di 5 nuove store a Roma, Biella, Perugia e Napoli - Questo annuncio segue l'investimento di 50 milioni di euro effettuato da Primark in Italia nel novembre 2023, che prevedeva l'apertura di cinque nuovi negozi a Torino, Livorno, Salerno, Cosenza e Genova Primark, il retailer internazionale di moda, rinnova oggi il suo impegno nel mercato itali

Napoli, Ademola Lookman nome caldo per l’estate: investimento da 60 milioni di euro? - Al termine della stagione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Antonio Conte decideranno se proseguire o meno il rapporto di lavoro.

Sudakov Juve, l’ex allenatore esce allo scoperto: «Sarà un buon investimento perché un leader. Al Napoli o in qualsiasi grande squadra farà questo» - di Redazione JuventusNews24 Sudakov Juve, l’ex allenatore esce allo scoperto sull’obiettivo bianconero: tutte le dichiarazioni.

Lorenzo Lucca al Napoli significa un bel po' di cose. Innanzitutto: ri-responsabilizzare Romelu Lukaku, reinvestito del ruolo di titolare (concetto pseudo-astratto in ottica delle 50+ partite stagionali) con la speranza di vederlo in una forma migliore, dato il primo

Lucca + Lookman: il doppio colpo che accende il mercato del Napoli! Il Napoli continua a muoversi con grande decisione per costruire l'attacco ideale per Antonio Conte Lorenzo Lucca è uno degli obiettivi concreti: i dialoghi con l'Udinese sono ben

Lucca al Napoli, accordo da 35 milioni: il gigante che Conte voleva; Lucca, ultimatum al Napoli: Milan e Atalanta tentano l’Udinese; Napoli, trattativa avanzata per Lorenzo Lucca: offerta di 34 milioni all’Udinese.

Il Napoli aspetta Lucca: i 3 motivi per cui è stato preferito a Nuñez. E per Osimhen svolta con la clausola anti-Juventus - Costo, caratteristiche e ruolo in rosa hanno spinto il Napoli a preferire Lucca a Nuñez. Lo riporta sport.virgilio.it

Napoli rinuncia a Darwin Nunez e punta su Lorenzo Lucca - La trattativa tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez sembra essersi definitivamente arenata. Lo riporta stadiosport.it