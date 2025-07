Il crollo della sede del consorzio universitario fra gli indagati c' è il rettore

C'è pure il rettore di Palermo, Massimo Midiri, fra i nove indagati dell'inchiesta per il crollo del futuro polo universitario di via Atenea, ad Agrigento. La sua iscrizione, come quella di altri tecnici e progettisti che hanno avuto un ruolo nei lavori di ristrutturazione dei locali, è un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: crollo - universitario - indagati - rettore

Crollo all'interno del nascente polo universitario di via Atenea: in corso le verifiche tecniche dei pompieri - Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea, evacuati tutti gli immobili attigui.

Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea deputato a diventare il nuovo polo universitario - Crollo all'interno del cantiere dell'ex ospedale di via Atenea che ospiterà la sede universitaria di Agrigento.

Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea deputato a diventare il nuovo polo universitario - Crollo all'interno del cantiere dell'ex ospedale di via Atenea che ospiterà la sede universitaria di Agrigento.

Il crollo della sede del consorzio universitario, fra gli indagati c'è il rettore; Nessun colpevole per il crollo del tetto all'Università ; Concorso università pilotato, otto indagati. Il rettore: «Ateneo estraneo ai fatti».

Il crollo dell’ex ospedale in via Atenea, disposto incidente probatorio - Nell’inchiesta ci sono 9 indagati e tra questi compare il nome anche del rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri ... grandangoloagrigento.it scrive

Crollo Università: tra i 4 indagati il rettore Mola - Ansa.it - Il rettore Francesco Mola, il direttore generale dell'Ateneo Aldo Urru, la dirigente del settore manutenzioni, ... Riporta ansa.it