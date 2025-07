"Mister Cassani ci aveva impressionato per la proposta di gioco e per la solidità dei concetti conferiti ai giovani. Il primo impatto ha confermato le nostre sensazioni". Così il dg biancorosso Enrico Bonzanini a Twm Radio facendo il punto sull’avvio della stagione biancorossa. "Ci prepariamo a vivere la stagione con entusiasmo – ha proseguito – ma anche con la consapevolezza che ci attende un campionato più complesso del precedente e pieno di incognite. Per affrontarlo serviranno fame, equilibrio e una generosa dose di umiltà : le stesse qualità che ci hanno permesso di conquistare la salvezza nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carpi, il direttore Bonzanini: "Rassicurazioni sul sintetico"