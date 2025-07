Salerno il Piano ASI premiato per la rigenerazione industriale | sviluppo e ambiente in equilibrio

Il nuovo piano di assetto dell’area di sviluppo industriale punta su innovazione, sostenibilità e servizi per il territorio. Riconoscimento nazionale nella sezione “Piani e programmi” del Premio Urbanistica 2025.. Salerno, 16 luglio 2025 – Un piano di sviluppo che guarda al futuro del tessuto produttivo, ma che allo stesso tempo punta su qualità ambientale, servizi e connessione tra industria e città . È questa la strategia che ha permesso al Piano di Assetto dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno di ottenere il Premio Urbanistica 2025 nella sezione “ Piani e programmi”, uno dei principali riconoscimenti nazionali per la pianificazione territoriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: piano - sviluppo - salerno - industriale

