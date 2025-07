Ieri in Campania | accoltella la moglie dopo una lite e tenta il suicidio

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 16 luglio 2025 Avellino – Emozioni a regola d’arte per la nuova stagione del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Quattordici gli spettacoli in programma che spazieranno dal musical al cabaret. ( L E G GI QUI ) Benevento – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri per la morte di un operaio con molta probabilitĂ per cause naturali mentre era impegnato nei lavori di un cantiere nei pressi di piazza Risorgimento. Le circostanze esatte di quanto successo sono ancora in corso di accertamento. ( LEGGI QUI ) Caserta – Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Gricignano, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa, sono intervenuti presso l’abitazione di una famiglia del luogo arrestando un 33enne evaso da una casa di cura dove era sottoposto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

