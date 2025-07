Forte ai saluti Caccavo ufficiale al Lumezzane

Francesco Forte è virtualmente un giocatore del Catania. A seguito del doppio ingresso di Guiebre e Ndoj, fatto registrare nella giornata di martedì, l' Ascoli è subito tornato a concentrarsi sulle uscite. Anche se in questo caso il Picchio attende il passo del giocatore e del suo agente che, oltre a limare gli ultimi dettagli dell'accordo con gli etnei, dovranno comunque bussare ai bianconeri per trattare la risoluzione consensuale. Uno dei nomi che nei giorni scorsi aveva un po' scatenato il testa a testa tra Salernitana e Catania era stato proprio quello del centravanti romano di 32 anni. Un profilo ormai da tempo ampiamente fuori dal nuovo progetto tecnico che il direttore sportivo Matteo Patti sta sviluppando assieme al tecnico Francesco Tomei.

