Tour de France 2025 tappa di oggi Auch-Hautacam | orari tv percorso favoriti Arrivano i Pirenei incognita Pogacar

Si infiamma il Tour de France 2025. Arrivano finalmente le montagne: appuntamento oggi con la dodicesima tappa, la prima con al suo interno le salite dei Pirenei. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.25 PERCORSO. 180,6 chilometri da Auch ad Hautacam. Prima parte relativamente semplice con la sola CĂ´te de Labatmale (1.3 km Ă 6.8%). Dopo il traguardo volante arrivano le salite. In rapida successione: Col du Soulor (11.8 km al 7.6%), Col des Bordères (3.3 km al 8.1%), discesa e la salita conclusiva, verso il traguardo, con 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Auch-Hautacam: orari, tv, percorso, favoriti. Arrivano i Pirenei, incognita Pogacar

