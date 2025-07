caso di dengue a terranuova

Arezzo, 17 luglio 2025 – A Terranuova Bracciolini è stato segnalato un caso di Dengue nella zona di Paperina e il sindaco Sergio Chienni ha emesso un'ordinanza per un intervento straordinario di disinfestazione, che si è tenuta ieri sera a partire dalle 23,30. Il caso è stato accertato dalla ASL Toscana sud-est. La zona interessata dal trattamento ha riguardato Via Alcide De Gasperi – Via Rino Bigi – Via I° Poggilupi – Via Bucciarelli Ducci – Via Enea Zamboni – Via Martiri della Libertà – Via del Poggiolo – Via Ponte Mocarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

