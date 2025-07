L’ Fc Inic è, per la seconda volta consecutiva, campione provinciale Aics. Una vera impresa, quella firmata dai ragazzi di Bruno Peirone che dopo aver vinto il titolo versiliese hanni dovuto affrontare, per il titolo provinciale la Lampese di Altopascio. Dopo la brutta sconfitta dell’andata per 6-3, lo straripante 10-1 a favore del ritorno ha spalancato le porte della finalissima. Finalissima che ha visto l’Fc Inic disputare la partita perfetta tanto da rifilare un nettissimo 8-0 al malcapitato Campino di "Voglio ringraziare i ragazzi – sottolinea Peirone – per l’atteggiamento positivo tenuto durante queste ultime sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 L’Fc Inic campione provinciale Aics per la seconda volta consecutiva