L' attrice è stata fermata mentre guidava la sua Audi blu a 61 km h in una zona con limite di 48 km h a Oxford

E mma Watson, celebre per il ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, è stata sanzionata con un divieto di guida di sei mesi per aver superato il limite di velocità. L’attrice, oggi 35enne e studentessa, è stata fermata mentre guidava la sua Audi blu a 61 kmh in una zona con limite di 48 kmh a Oxford, la sera del 31 luglio 2024. Secondo quanto riportato dalla BBC, Watson aveva già nove punti sulla patente prima dell’incidente, un dettaglio emerso durante l’udienza al tribunale di High Wycombe Magistrates’ Court. Emma Watson parla all’Onu per chiedere più sicurezza per le donne X Leggi anche › Tanti auguri a Emma Watson. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice è stata fermata mentre guidava la sua Audi blu a 61 km/h in una zona con limite di 48 km/h a Oxford

«L’attrice non cerca trattamenti di favore». È stata questa la posizione chiara espressa dall’avvocato di Zoe Wanamaker, che – proprio come Emma Watson – ha visto la patente sospesa per eccesso di velocità. Emma Watson, conosciuta da tutti come la Hermi Vai su Facebook

