Viaccia due anni per ritornare in Promozione

"L‘obiettivo è quello di ripartire con un nuovo progetto, per arrivare in due o tre stagioni a puntare al ritorno in Promozione ". Lo aveva annunciato Claudio Gori di recente, indicando gli obiettivi di un Viaccia in fase di ricostruzione, dopo la retrocessione della scorsa stagione indotta anche dalle difficoltà logistiche ed economiche dovute all‘indisponibilità del Ribelli per i ritardi del cantiere. Intanto, il club ha annunciato il nuovo organigramma: Giacomo Marchiseppe sarà il tecnico della prima squadra (con Federico Facchini, che ha guidato il gruppo nella scorsa annata, che rimarrà in veste di collaboratore tecnico) mentre Lodovico Salaris sarà il nuovo team manager e William Frittella il preparatore dei portieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaccia, due anni per ritornare in Promozione

In questa notizia si parla di: viaccia - promozione - anni - ritornare

Viaccia retrocesso dalla Promozione: rifondazione con Gori e Reali - "Spiace soprattutto per la prima parte di stagione. Anche non aver avuto a disposizione il nostro campo per oltre un anno ha inciso negativamente, soprattutto sul piano economico.

Viaccia, due anni per ritornare in Promozione; Valbisenzio e Viaccia . Rose e dirigenti: le novità ; Il Viaccia deve dare speranze alla risalita.

Viaccia retrocesso dalla Promozione: rifondazione con Gori e Reali - Il Viaccia retrocede dalla Promozione e punta alla rifondazione con Gori e Reali, mantenendo il gruppo attuale e valutando nuovi innesti. Segnala lanazione.it

Promozione. Maliseti e Viaccia. Sfide da non fallire - Nel girone A di Promozione, il Maliseti Seano affronta l'Alleanza Giovanile Dicomano in una sfida cruciale per la salvezza. Da lanazione.it