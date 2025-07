Settore femminile Rotondi pronto per il ritorno

Il settore femminile della nuova Spal potrebbe ripartire da Mauro Rotondi. Proprio così, l’artefice del progetto in rosa del club di via Copparo, l’uomo che ha trainato il movimento per otto anni e che sembrava in procinto di trasferirsi al Ravenna Women starebbe meditando di tornare in biancazzurro. Pareva tutto pronto per il suo passaggio nella società romagnola, anzi erano già stati formulati i comunicati di rito. Ma l’operazione ha subito un intoppo in extremis, e Rotondi sarebbe ancora libero. L’ex responsabile del settore femminile dell’Accademia Spal rappresenterebbe il profilo ideale per un club come l’Ars et Labor che ha assunto l’impegno di allestire nuovamente una serie di selezioni in rosa con tutti gli ostacoli del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settore femminile, Rotondi pronto per il ritorno

