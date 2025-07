Comincia la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile: a Singapore, l’Italia, seconda nel Girone A nella prima fase, sfiderĂ la Cina, terza nel Girone B, per un posto nei quarti di finale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 10.00 Il match si disputerĂ oggi, giovedì 17 luglio, alle ore 10.00 italiane: la sfida tra il Setterosa e la Cina  vale un posto tra le prime otto classificate nella rassegna iridata. Nei quarti di finale, ad attendere la vincente ci sarĂ l’Ungheria, qualificata di diritto dopo aver vinto il Gruppo C. Il match Italia-Cina dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, in corso a Singapore, sarĂ trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarĂ garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirĂ la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Cina oggi in tv, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming