Reggio Calabria volta pagina l’ex Polveriera non è più un ghetto | eseguito l' ultimo sgombero

All’ex Polveriera di Reggio Calabria non ci sono più baracche. L’ultima è stata abbattuta dopo lo sgombero dell’ultima residente abusiva. Al suo posto sorgerà un asilo nido, simbolo concreto di un nuovo inizio per l’intero quartiere di Ciccarello. Un’area da sempre segnata dall’abbandono e dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Le associazioni "Noi Siamo Arghillà " e "Un Mondo di Mondi" si sono unite per difendere il diritto alla casa delle famiglie del Comparto 6 di Arghillà , soggette a un’ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Reggio Calabria. Nonostante queste famiglie abb Vai su Facebook

