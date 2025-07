Siria tra caos interno e attacchi israeliani

La Siria si trova tra caos interno e attacchi israeliani dopo i recenti scontri tra i drusi e la comunitĂ beduina sunnita a Sweida. Gli scontri a Sweida sono parte di conflitti di lunga data tra diverse popolazioni. I problemi principali nella zona di Sweida sono i conflitti legati all'identitĂ culturale o religiosa e la .

Israele attacca la Siria, dove gli iraniani non aspettano altro che il caos per tornare - Per la prima volta dalla caduta del regime di Bashar el Assad, Israele è stata il bersaglio di alcuni razzi lanciati dal sud della Siria.

Caos Medio Oriente. Israele attacca la Siria. Gli Usa: "Preoccupati" - Israele allarga la guerra e attacca la vicina Siria. L’aviazione dello Stato ebraico, ieri, ha preso di mira a Damasco i centri del potere militare, intimando alle forze governative siriane di fermare l’offensiva sulla roccaforte drusa di Sweida, dove si sono registrati più di 300 morti in tre giorni di scontri.

MEDIO ORIENTE | Israele-Iran, attacchi incrociati. Khamenei terrĂ un discorso tv. Colpita l'universitĂ di Teheran. Wsj: "Trump non ha ancora deciso se attaccare'. Aiea: distrutti due impianti di produzione di centrifughe #ANSA

12 paesi pronti all'embargo sulle armi per Israele. L'esercito siriano inizia il ritiro da Suweida - Trump: Abbiamo buone notizie su Gaza; Cosa sta succedendo in Siria, tra bombe israeliane su Damasco ed esecuzioni a Suwayda; Israele attacca la Siria: bombardato il palazzo presidenziale a Damasco.

Siria, Israele bombarda palazzo presidenziale a Damasco. L'attacco in diretta tv: "Colpi duri sono iniziati" - Attacco di Israele contro il palazzo presidenziale a Damasco, in Siria: le immagini postate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz