Sony risolve il problema di Xperia 1 VII e sostituisce i modelli difettosi

Il team di Sony ha scoperto che diverse unità di Sony Xperia 1 VII sono affette da un difetto della scheda madre

Sony Xperia 1 VII, scoperte le cause di instabilità: difetto hardware irrisolvibile - Se il guasto è presente, non si può far altro che sostituirlo. Riporta hdblog.it

Sony interviene sul caso Xperia 1 VII: i problemi non sono stati ancora identificati - Dopo la sospensione delle vendite dello smartphone Xperia 1 VII in Giappone a causa di gravi problemi segnalati dagli utenti, Sony UK ha fornito un aggiornamento sulla situazione per il mercato europe ... Scrive msn.com