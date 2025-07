Damiano David sulla reunion con i Maneskin | Torneremo quando saremo riposati ma non con un lavoro fatto per forza

Damiano David è stato ospite dell’Isle of MTV Malta 2025. Parlando di Funny Little Fears ha chiarito il suo bisogno di sperimentare e capire ciò che più gli piace nella musica, mentre riguardo il ritorno con i Maneskin: "Ora conosco meglio i miei bisogni e so che loro conoscono meglio i loro. Siamo cresciuti. Insieme, possiamo comunicare meglio e rendere tutto più fattibile e sano". La reunion sembra essere già scritta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

