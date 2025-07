Perché Israele ha attaccato la Siria | chi sono i drusi e quali sono i motivi dietro il bombardamento

Ieri Israele ha colpito diversi obiettivi a Damasco, in Siria, e ha giustificato i raid con la necessità di difendere i drusi, la minoranza religiosa che abita nell'area meridionale del Paese. Il presidente siriano Al Sharaa ha respinto gli attacchi, chiarendo che proteggere i cittadini drusi è "la nostra priorità " e ha accusato Israele di voler creare conflitti nel Paese e alimentare il caos. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Gaza una montagna di macerie, in Siria un regime sanguinario e Israele non fa condoglianze per Papa Francesco: sanno quello che fanno o sono completamente idioti? - I francesi non vogliono il Papa africano. Gli americani ne vogliono uno filo-sionista. Alla faccia dello Spirito Santo.

Raid di Israele sullo Yemen, ci sono morti e feriti. Gli Houthi: "Risponderemo con forza" - Una fonte della sicurezza israeliana ha riferito ai media locali che i caccia dell’Idf "hanno sganciato 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida e gli impianti di produzione di cemento che venivano utilizzati per la produzione di armi.

Israele bombarda Sanaa dopo lancio missile su Tel Aviv. L’annuncio di Trump: “Gli Houthi si sono arresi” - Israele ha bombardato l’aeroporto di Sanaa e altre infrastrutture in Yemen, colpendo obiettivi Houthi dopo il lancio di un missile verso Tel Aviv.

Siria, escalation negli scontri settari tra drusi e beduini, almeno 250 morti. Idf colpisce siti istituzionali a Damasco. Gli scontri al grido di Allahu akbar nella provincia di Sweida. La comunità internazionale chiede a Israele di fermare i raid

Siria, raid di Israele nella regione di Latakia. Ameno 350 morti a Sweida da inizio scontri - Sharaa accusa Tel Aviv di voler "escalation su larga scala" Raid di Israele contro siti militari nella regione siriana di Latakia oggi, giovedì 17 luglio. Lo riporta adnkronos.com

Caos Medio Oriente. Israele attacca la Siria. Gli Usa: "Preoccupati" - L’aviazione dello Stato ebraico, ieri, ha preso di mira a Damasco i centri del potere militare, intimando alle forze governative siriane di fermare ... Si legge su msn.com