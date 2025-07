Fosso | Bussotti vicino Bianchini va E Cusimano resta con l’Urbino

Il Fossombrone è sul punto di chiudere positivamente la trattativa con il difensore centrale del Perugia Primavera Gianmarco Bussotti, classe 2006 e nello stesso tempo sta vagliando alcuni nomi (under) delle Primavera di Rimini, Cesena e Gubbio. Si separano (ormai è ufficiale) invece le strade tra il Fossombrone e gli attaccanti Casolla e Broso, mentre per il secondo c’è stato un timido tentativo dell’Urbania, il primo è stato contattato dalla Sammaurese (serie D) e da un paio di società di Eccellenza. In partenza da Fossombrone anche il portiere Bianchini. Un centrocampista e un attaccante sono i prossimi obiettivi della K Sport Montecchio Gallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

