Perde l' equilibrio e ruzzola tra le rocce davanti agli occhi del marito

Decisamente una brutta disavventura quella vissuta da un’escursionista fiorentina nelle scorse ore sul sentiero 626, quello che da Passo Campolongo conduce a Passo Pordoi: la donna, che si trovava assieme al marito, ha perso l’equilibrio, cadendo fra le rocce e fermandosi una quarantina di metri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

