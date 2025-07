il saluto di gyasi grazie di cuore a tutti

Ieri è arrivata l’ufficialitĂ : Emmanuel Gyasi è un calciatore del Palermo, che lo ha prelevato in prestito con obbligo di riscatto fissato a qualche centinaia di migliaia di euro. E dal proprio profilo social, l’esterno ghanese ha salutato Empoli. "Dopo due anni intensi ed emozionanti, è arrivato il momento di salutarsi. Desidero ringraziare di cuore il presidente Fabrizio Corsi e la vicepresidente Rebecca Corsi per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre dimostrato – si legge –. Ringrazio di cuore tutti i miei compagni e i mister che ho avuto in questi due anni: è stato un privilegio condividere con voi questo percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

