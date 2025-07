Belgio distrutto dalle fiamme il palco del Tomorrowland | festival in forse

Un vasto incendio ha devastato il palco principale di Tomorrowland, uno dei festival di musica elettronica piĂą importanti al mondo. L'incendio potrebbe essere partito dalle installazioni pirotecniche del palco principale. Le fiamme non hanno provocato vittime, ma a causa dei danni alle strutture resta in forse lo svolgimento del festival previsto per questo weekend. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Belgio, distrutto dalle fiamme il palco del Tomorrowland: festival in forse

