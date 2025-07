Olivieri arriva lunedì. Nel mirino pure Abiuso.

Prossimo obiettivo in entrata una punta, anche per dare possibilità a Michele Mignani, già dal ritiro di Acquapartita, di cominciare a lavorare più concretamente sugli schemi di un attacco che in questo momento conta il solo Cristian Shpendi. Il classe 1999 Marco Olivieri è il nome in cima alla lista, l’ultima esperienza per lui in C con la Triestina, 26 presenze e 10 reti con la casacca alabardata, mentre in B ha giocato con Empoli, Venezia, Perugia e Lecce collezionando 109 presenze e 13 gol. La firma dovrebbe arrivare lunedì prossimo, una volta sciolto il suo vincolo col club friulano. Gli ingressi nel reparto avanzato devono essere però almeno due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

