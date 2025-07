I Club di SuperLega Credem Banca hanno reso noti i roster per il torneo 202526. Itas Trentino: Alessandro Bristot (S), Nicola Pesaresi (L), Alessandro Michieletto (S), Riccardo Sbertoli (P), Jordi Ramon (S), Gabi Garcia Fernandez (O), Theo Faure (O), Gabriele Laurenzano (L), Daniele Lavia (S), Leonardo Gabriel Sandu (C), Bela Bartha (C), Flavio Resende Gualberto (C), Alessandro Acquarone (P), Simon Valentin Torwie (C). Coach Marcelo Mendez. Cucine Lube Civitanova: Wout D’Heer (C), Noa Duflos-Rossi (S), Pablo Kukartsev (O), Giovanni Maria Gargiulo (C), Eric Loeppky (S), Santiago Orduna (P), Francesco Bisotto (L), Fabio Balaso (L), Mattia Boninfante (P), Poriya Hossein Khanzadeh (S), Aleksandar Nikolov (S), Marko Podrascanin (C), Mattia Bottolo (S), Davi Tenorio (C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Uno sguardo sulla SuperLega. Gli organici delle squadre ai raggi X