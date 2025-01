Lanazione.it - Fondazione Pisa: pubblicati gli Avvisi 2025 per i contributi in due settori di intervento

, 29 gennaio– Sul sito dellasonoglirelativi all’annoper le richieste di contributo neiistituzionali dei Beni Culturali e del Volontariato, Filantropia e Beneficenza. Per la presentazione delle richieste di contributo lasi avvale di una specifica piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il sito istituzionale, che per mezzo di un interfaccia-utente consente agli enti interessati di compilare direttamente on line la modulistica, caricando tutte le informazioni e la documentazione. Possono presentare richieste di contributo gli enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono fini di utilità sociale e concorrano a promuovere lo sviluppo del territorio in cui lasvolge la propria attività istituzionale.