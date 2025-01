Terzotemponapoli.com - Esposito: “Conte è entrato nella mente dei calciatori”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Massimiliano, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Napoli più forte anche degli infortuni in questo momento? E’ ovvio che la vittoria ti dà entusiasmo, soprattutto se sei primo in classifica. In questi casi la gestione dell’allenatore diventa più semplice.è stato bravo ad entraredei suoi, ha fatto capire a tutti che non bisogna acntarsi mai. Lo spirito del gruppo si vede anche negli atteggiamenti deiche giocano meno, un esempio è l’intervento di testa di Simeone contro la Juventus.