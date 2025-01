Lanazione.it - Cortona, è partito il ciclo di incontri «Ragazzi in Comune»

Arezzo, 29 gennaio 2025 –, èildiin» Come funziona la macchina amministrativa, apertura dedicata alla comunicazione Èildiin», un’iniziativa pensata per sensibilizzare i giovani sull'importanza delle istituzioni locali e sul ruolo che ciascuno può avere nella comunità. Il progetto è stato sostenuto dall’assessore alla Cultura Francesco Attesti con il supporto dell’assessore all’istruzione Silvia Spensierati e messo in pratica dalla consigliera delegata alle Politiche giovanili, Benedetta Romiti. Grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi, gli studenti dell’istituto «Luca Signorelli» avranno l’opportunità di approfondire il funzionamento della macchina amministrativa, esplorando ruoli e funzioni dei vari organi, soprattutto, come le decisioni prese a livello locale influiscano sulla vita di tutti i giorni.