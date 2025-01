Santanchè non molla riappare sui social e parla di guide turistiche – Video

Leggi su Open.online

Archiviato, almeno dal suo punto di vista, il caso delle possibili dimissioni e dello scontro con una parte di Fratelli d’Italia, dopo aver dichiarato (ieri) e smentito (oggi) Danielasi chiude nel fortino. E prova are solo delle tematiche collegate al suo ruolo di ministro del Turismo, lanciando su Instagram il bando per le, concorso atteso da dieci anni per chi lavora nel settore: «Arriva il bando per l’esame di abilitazione delle: un’altra promessa mantenuta, attesa da più di dieci anni, fondamentale per dare valore a una figura professionale essenziale per qualificare il comparto e raccontare, trasmettere e rafforzare l’identità italiana», dice. E non importa se i quotidiani ancora in edicola o i siti internet riecheggiano delle sue frasi raccolte a Geddah, in cui dice che è lei e non la premier Giorgia Meloni a valutare se il rinvio a giudizio che l’ha colpita influirà sull’andamento del suo lavoro: «Il mio dicastero ha portato avanti una riforma epocale, segnando la storia e cambiando l’universo del turismo, laddove nessun governo precedente ha mai preso in considerazione di regolarizzare questa rilevante professione.