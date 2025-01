Metropolitanmagazine.it - Re Carlo in visita ad Auschwitz-Birkenau: è il primo monarca britannico a mettere piede nel campo di sterminio

«Sebbene Sua Maestà abbia trovato molti modi nel corso degli anni per coinvolgere i sopravvissuti all’Olocausto, so che questaadsarà particolarmente toccante per lui. Non solo per il significato dell’anniversario, ma anche perché è un’opportunità per lui di riflettere sulle tante storie di sofferenza e coraggio che ha sentito da coloro che ne hanno dato testimonianza, proprio dove hanno avuto luogo». Una fonte vicina a Reha così commentato la sua storicaaldi concentramento di, in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla sua liberazione.In un evento tenutosi a Buckingham Palace all’inizio di gennaio , aveva affermato, riguardo alla sua presenza in Polonia: «Sento che devo farlo per l’ottantesimo anniversario. È molto importante».