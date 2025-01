Ilveggente.it - Pronostico Sporting CP-Bologna: le motivazioni fanno la differenza

CP-è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.La vittoria con il Borussia Dortmund, seppur dalla portata storica – per l’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano è stato “come vincere una semifinale” – non è servita a fare rimanere in corsa ilper la qualificazione agli spareggi di accesso agli ottavi. Il successo in rimonta sui tedeschi (Dallinga ed Iling Jr. nel giro di 2 minuti hanno ribaltato i gialloneri) ha sì smosso la classifica ma sperare di rientrare in corsa dopo aver collezionato a malapena 2 punti nelle prime sei giornate era francamente utopia.CP-: lela(Ansa) – Ilveggente.itIlha pagato l’inesperienza – non giocava in Europa da oltre vent’anni – e soprattutto una scarsa vena offensiva: con 3 gol segnati in 7 giornate l’attacco felsineo è finora il peggiore della manifestazione continentale insieme a quello dello Young Boys.