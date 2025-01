Anteprima24.it - Le altre di C, scossone a Trapani: Capuano licenziato per giusta causa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ durata pochissimo l’avventura di Eziosulla panchina delche sotto la sua gestione (otto gare) non ha cambiato marcia come attendeva il presidente Valerio Antonini. Qualcosa si è rotto nel rapporto tra tecnico, squadra e società che dopo una notta di riflessione (LEGGI QUI) ha emesso una dura nota per ufficializzare la separazione dall’ormai ex trainer della compagine siciliana che era subentrato ad Aronica. “La società FC1905 – si legge nel comunicato – rende noto di aver sollevato dall’incarico permister Ezio. Ciò a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la nuova guida tecnica della prima squadra”.