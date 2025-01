Lanazione.it - I dialoghi di Unicoop. La forza del territorio incontra le persone

Al Real Collegio una settimana di incontri dedicata al. E’ l’iniziativa "nei territori", promossa daFirenze a partire da ieri e fino a venerdì 31 gennaio: incontri per approfondire le dinamiche economiche e sociali che caratterizzano la provincia lucchese e per riflettere sul ruolo diFirenze come attore centrale del. L’evento si è aperto con la presentazione di due ricerche curate da Nomisma che hanno analizzato non solo il quadro economico generale della Toscana e della provincia di Lucca, ma anche le nuove tendenze di consumo e il valore aggiunto delle attività della cooperativa in regione. Durante l’apertura, Francesca Gatteschi, direttrice SociFirenze, ha sottolineato "l’inaugurazione dinei territori a Lucca ha evidenziato il forte legame traFirenze e l’area lucchese, dove la cooperativa, con oltre 40mila soci e 52mila clienti settimanali, rappresenta un punto di riferimento economico, sociale e culturale, promuovendo sostenibilità, solidarietà e valorizzazione delle eccellenze locali".