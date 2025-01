361magazine.com - Grande Fratello, sondaggio post puntata: chi uscirà dal gioco?

, arriva il: sono finiti al televoto Amanda, Helena, Bernardo, Chiara, Ilaria, Eva: chi lascerà il reality?– Ieri sera è toccato a Luca Calvani lasciare la casa del reality show dopo quasi cinque mesi di permanenza. Subito le nomination per un nuovo televoto ha portato a sei in nomination che sono: Amanda, Helena, Bernardo, Chiara, Ilaria, Eva. Uno tra i nominati dovrà dire addio a questa esperienza nella nuovadi giovedì.Leggi anche–>, Luca Calvani eliminato: interviene il suo staffIl televoto è stato aperto subito dopo le nomination ma il pubblico sin da subito sembra avere le idee chiare su chi non vuole in casa.Stando ai sondaggi infatti il meno quotato sembra essere ildi Jovanotti. Toccherà quindi a Bernardo lasciare il?Al contrario la preferita dal pubblico si conferma Helena, seguita da Amanda Lecciso.