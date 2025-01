Ilrestodelcarlino.it - Fiumi e movimenti franosi: continua l’allerta meteo

Allertain Emilia-Romagna: prosegue l’ondata di maltempo iniziata ieri. Nella nostra provincia è stata indicata allerta gialla e arancione per piene dei, frane e piene dei corsi minori; gialla anche per temporali. "Per oggi sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale lungo la fascia appenninica, che potranno causare ruscellamenti diffusi lungo i versanti, fenomenie rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centro-occidentale e della soglia 1 nel settore centro-orientale – comunica la Regione –. Non si escludono raggiungimenti localizzati della soglia 3, più probabili sul settore centro-occidentale e della soglia 2 nel settore centro-orientale". "Sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) lungo la fascia appenninica e la pianura centro-orientale, con possibili raffiche di intensità superiore nella zona di crinale – aggiunge –.